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Автолюбительница сбила пешехода на переходе в Комсомольске

Вечером 1 июля у дома № 27 на улице Кирова 38-летняя женщина за рулем Toyota при выезде с пересечения улиц Кирова и Аллея Труда не уступила дорогу 22-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, и наехала на него. В результате наезда молодой человек получил травмы руки и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.

Вечером 1 июля у дома № 27 на улице Кирова 38-летняя женщина за рулем Toyota при выезде с пересечения улиц Кирова и Аллея Труда не уступила дорогу 22-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, и наехала на него. В результате наезда молодой человек получил травмы руки и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.