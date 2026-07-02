Вечером 1 июля у дома № 27 на улице Кирова 38-летняя женщина за рулем Toyota при выезде с пересечения улиц Кирова и Аллея Труда не уступила дорогу 22-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, и наехала на него. В результате наезда молодой человек получил травмы руки и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.
Автолюбительница сбила пешехода на переходе в Комсомольске
Вечером 1 июля у дома № 27 на улице Кирова 38-летняя женщина за рулем Toyota при выезде с пересечения улиц Кирова и Аллея Труда не уступила дорогу 22-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, и наехала на него. В результате наезда молодой человек получил травмы руки и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.