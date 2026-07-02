Приморские врачи помогли четырехмесячной девочке избежать серьезной операции

В детское травматолого-ортопедическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2 привезли четырехмесячную девочку с врожденным вывихом бедра. Без своевременного лечения такая патология может привести к нарушению походки, разрушению сустава и инвалидности. Специалисты выбрали консервативное лечение — в течение трех недель изменяли положение ножек, благодаря чему сустав удалось вправить без операции. Полученный результат зафиксировали гипсом. «Гипсовая повязка останется до шести месяцев, после чего ее заменят специальной шиной. Если восстановление продолжится по плану, уже к году девочка сможет сделать свои первые самостоятельные шаги», — рассказала врач травматолог-ортопед Светлана Столетняя. Маленькую пациентку уже выписали домой.