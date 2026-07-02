В Хабаровском крае начали проверять аттракционы через интерактивную карту

«Безопасность детей и взрослых во время отдыха — безусловный приоритет краевых властей. Интерактивная карта — это инструмент, который позволяет каждому стать участником контроля. Если вы видите работающий аттракцион, которого нет на карте, значит, его могут эксплуатировать нелегально, с риском для жизни. Просим сообщать о таких фактах», — сказал заместитель начальника главного управления — начальник управления гостехнадзора края Валерий Яншин.