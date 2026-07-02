В Хабаровском крае начали проверять аттракционы через интерактивную карту

В Хабаровском крае заработала интерактивная карта аттракционов, с помощью которой можно проверить безопасность развлечений и наличие разрешений у владельцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На карту уже нанесены все аттракционы, состоящие на учёте гостехнадзора. Сервис позволяет жителям и гостям региона увидеть, какие объекты официально зарегистрированы и прошли проверку технического состояния.
«Безопасность детей и взрослых во время отдыха — безусловный приоритет краевых властей. Интерактивная карта — это инструмент, который позволяет каждому стать участником контроля. Если вы видите работающий аттракцион, которого нет на карте, значит, его могут эксплуатировать нелегально, с риском для жизни. Просим сообщать о таких фактах», — сказал заместитель начальника главного управления — начальник управления гостехнадзора края Валерий Яншин.
По его словам, на карту внесены аттракционы, прошедшие ежегодное техосвидетельствование, имеющие регистрационные знаки, аптечки, ограждения и информационные таблички. Сервис будет обновляться по мере появления новых объектов.
В ведомстве уточнили, что в 2024 году в крае принят закон, усиливший контроль за безопасностью аттракционов. Сейчас под надзором находится 81 объект — от стационарных колёс обозрения до передвижных горок и надувных батутов, которые работают в населённых пунктах только в летний сезон.
Отдельное внимание уделяется нелегальным установкам. В прошлом году выявлено пять таких батутов, работу двух из них приостановили.
Также отмечается, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил не только усиливать контроль, но и помогать предпринимателям легализовать оборудование, чтобы повысить безопасность отдыха для детей и взрослых.