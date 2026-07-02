Трамп заявил, что Куба движется в сторону США

«Кстати, о Кубе. Спустя много десятилетий она движется в нашу сторону», — сказал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ставит цель свергнуть существующий строй на Кубе. США намерены приступить к этому после окончания войны с Ираном. Он считает, что Вашингтон своими действиями хочет «помочь» Гаване.
Президент США считает, что Куба находится в упадке и нуждается в помощи. По его словам американского лидера, Вашингтону и Гаване явно есть, о чем поговорить.
В США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро выдвинуты уголовные обвинения. В отношении членов его семьи, действующего президента страны и его супруги введены новые санкции.
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