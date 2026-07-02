Хабаровчанка оставила пятимесячного ребенка одного в автомобиле

На место были незамедлительно направлены сотрудники полиции. До приезда полицейских мужчина, который стал очевидцем произошедшего, самостоятельно открыл дверь припаркованной иномарки и передал ребенка прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. ⠀Ребенок и его мать, которая к тому моменту подошла к автомобилю, были доставлены в стационар. Повреждений, которые бы угрожали жизни и здоровью малолетнего, медики не выявили.⠀