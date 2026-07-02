Хабаровчанка оставила пятимесячного ребенка одного в автомобиле

Хабаровские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с оставлением пятимесячного ребенка одного в автомобиле. Об этом сообщает полиция Хабаровского края в мессенджере МАХ (12+).
«В дневное время в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о том, что около дома по улице Краснореченской в Индустриальном районе в машине находится один малолетний ребёнок», — говорится в сообщении. ⠀
На место были незамедлительно направлены сотрудники полиции. До приезда полицейских мужчина, который стал очевидцем произошедшего, самостоятельно открыл дверь припаркованной иномарки и передал ребенка прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. ⠀Ребенок и его мать, которая к тому моменту подошла к автомобилю, были доставлены в стационар. Повреждений, которые бы угрожали жизни и здоровью малолетнего, медики не выявили.⠀
По предварительным данным, 23-летняя мать мальчика находилась в гостях у знакомой. Бабушка вместе с ребёнком приехали на автомобиле, чтобы забрать женщину. По пути мальчик уснул. 70-летняя горожанка оставила его в салоне, приоткрыв окна. ⠀
В отношении матери ребёнка вынесен рапорт по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних».
Ранее семья на профилактическом учёте не состояла. ⠀
По факту оставления малолетнего ребенка одного в машине сотрудниками полиции проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.