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Сезон сбора липового меда стартовал в Приморье

Аграриев просят заранее предупреждать пасечников об обработке полей.

Источник: Комсомольская правда

В регионе начала зацветать липа. Пчеловоды уже приступили к сбору долгожданного урожая и получают до четырех килограммов меда с одного улья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Деревья зацветают по графику: первой распускается липа Таке, затем амурская, а замыкает марафон маньчжурская. Пасечники готовятся заранее. Они развозят ульи по точкам ночью, чтобы уже на рассвете пчелы оказались прямо в эпицентре медосбора. При этом эксперты настоятельно просят аграриев заранее предупреждать владельцев пасек об обработке полей пестицидами ради сохранения насекомых.

«В этом году урожай обещает быть богатым, в некоторых районах уже пошел первый активный принос. Попробовать и приобрести свежий липовый мед жители и гости края смогут в Доме приморского меда в конце июля», — рассказали в Агентстве по развитию пчеловодства Приморья.

Власти уделяют особое внимание поддержке производителей экологически чистой продукции. В крае уже утверждена комплексная программа развития этой отрасли до 2028 года, а сам товар продвигают на зарубежных рынках и интегрируют в агротуризм.