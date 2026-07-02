Сезон сбора липового меда стартовал в Приморье

Деревья зацветают по графику: первой распускается липа Таке, затем амурская, а замыкает марафон маньчжурская. Пасечники готовятся заранее. Они развозят ульи по точкам ночью, чтобы уже на рассвете пчелы оказались прямо в эпицентре медосбора. При этом эксперты настоятельно просят аграриев заранее предупреждать владельцев пасек об обработке полей пестицидами ради сохранения насекомых.