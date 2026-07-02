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220 студенток Новосибирска стали мамами и оформили пособие в 2026 году

Потребуется определённое количество документов.

Источник: НДН.ИНФО

Согласно данным Социального фонда России (СФР), после внедрения новой программы поддержки 220 студенток, которые учатся и воспитывают детей, обратились за дополнительной помощью.

Программа стартовала в 2025 году. Её цель — поддержать студенток и аспиранток, обучающихся очно, в период беременности и родов. Выплата предоставляется независимо от формы обучения (бюджетная или платная) и распространяется на студентов вузов, колледжей, техникумов и научных организаций. Размер пособия зависит от регионального прожиточного минимума.

Для оформления выплаты будущая мама должна предоставить в клиентскую службу СФР следующие документы:

* справку из медицинского учреждения о постановке на учёт по беременности;

* справку из учебного заведения, подтверждающую очное обучение и срок отпуска по беременности и родам.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или лично в местное отделение фонда.

Татьяна Картавых