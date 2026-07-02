220 студенток Новосибирска стали мамами и оформили пособие в 2026 году

Программа стартовала в 2025 году. Её цель — поддержать студенток и аспиранток, обучающихся очно, в период беременности и родов. Выплата предоставляется независимо от формы обучения (бюджетная или платная) и распространяется на студентов вузов, колледжей, техникумов и научных организаций. Размер пособия зависит от регионального прожиточного минимума.