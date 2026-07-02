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В Омске отменили рейс в Сочи и задержали вылеты в Москву и Санкт-Петербург

Расписание омского аэропорта утром 2 июля изменилось по нескольким направлениям.

Источник: Om1 Омск

В аэропорту Омска утром 2 июля зафиксированы задержки ряда рейсов и одна отмена. По данным онлайн-табло на 06:32, часть вылетов выполняется с отклонением от расписания.

В частности, рейс SU1763 «Аэрофлота» в Шереметьево перенесен с 5:50 на 9:00. Самолёт авиакомпании «Победа» должен был вылететь по тому же направлению в 5:10, но задерживается до 7:30.

Рейс KP308 «Северного ветра» в Санкт-Петербург перенесен с 9:25 на 10:10.

Рейс FV6148 авиакомпании «Россия» в Сочи задержан до 11:25 вместо вылета в 7:10. Ещё один рейс в Сочи, выполняемый авиакомпанией «Икар», и вовсе был отменен.

Актуальное расписание может меняться в течение дня. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и уточнять информацию у авиакомпаний.