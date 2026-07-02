«Ворота в Азию»: Хабаровский край представит свой потенциал на полях ВЭФ

С 1 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русском состоится ежегодный Восточный экономический форум. Как и всегда, все дальневосточные регионы представят свои павильоны на «Улице Дальнего Востока». Хабаровский край не останется в стороне и презентует себя в качестве территории будущего, которая имеет международный масштаб. Так, в зоне «Технологический прорыв» будет представлена продукция, которая производится в Хабаровском крае — современные самолеты, корабли и БПЛА. В зоне «Туризм» все желающие смогут прокатиться на виртуальном сапборде по Шантарским островам, погулять по набережным Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Отдельный блок павильона будет посвящен перспективам развития Большого Уссурийского острова как «моста дружбы» между Россией и Китаем, а также Амуру — главной транспортной артерии края. В инвестиционной зоне можно будет узнать о перспективных инвестпроектах, реализуемых в Хабаровском крае.