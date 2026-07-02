Девять аэропортов в России закрыли для полетов

В девяти российских аэропортах введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения затронули аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Ярославля (Туношна). По данным ведомства, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры введены в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин) и Пензы. В Росавиации подчеркнули, что ограничения носят временный характер.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия входит в число четырех стран мира, способных обеспечить полный производственный цикл авиационных двигателей. Президент Владимир Путин отмечал, что несмотря на санкции, в этой сфере удалось полностью заместить импортные технологии.