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Девять аэропортов в России закрыли для полетов

Росавиация сообщила о временных ограничениях в нескольких аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

В девяти российских аэропортах введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения затронули аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Ярославля (Туношна). По данным ведомства, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры введены в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин) и Пензы. В Росавиации подчеркнули, что ограничения носят временный характер.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия входит в число четырех стран мира, способных обеспечить полный производственный цикл авиационных двигателей. Президент Владимир Путин отмечал, что несмотря на санкции, в этой сфере удалось полностью заместить импортные технологии.

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