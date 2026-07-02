Новосибирцам назвали самые популярные направления для летнего отпуска

Крым, Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных направлений для летнего отдыха в России, а Карелия, Байкал и города Золотого кольца уверенно наращивают свою привлекательность. Об этом NEWS.ru сообщила генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.
По ее словам, спрос на внутренний туризм в этом году подскочил на 30%. Такой рост эксперт объясняет доступностью авиаперелетов, отсутствием визовых формальностей и языкового барьера. Кроме того, индустрия активно развивается: открываются новые комфортные отели и появляются интересные маршруты.
Однако, чтобы гарантированно получить лучшие условия, путешественникам стоит бронировать туры и жилье заранее, поскольку самые выгодные предложения раскупают за несколько месяцев до старта сезона.