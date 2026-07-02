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Новосибирцам назвали самые популярные направления для летнего отпуска

Спрос на внутренний туризм в этом году подскочил на 30%.

Источник: Freepik

Крым, Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных направлений для летнего отдыха в России, а Карелия, Байкал и города Золотого кольца уверенно наращивают свою привлекательность. Об этом NEWS.ru сообщила генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

По ее словам, спрос на внутренний туризм в этом году подскочил на 30%. Такой рост эксперт объясняет доступностью авиаперелетов, отсутствием визовых формальностей и языкового барьера. Кроме того, индустрия активно развивается: открываются новые комфортные отели и появляются интересные маршруты.

Однако, чтобы гарантированно получить лучшие условия, путешественникам стоит бронировать туры и жилье заранее, поскольку самые выгодные предложения раскупают за несколько месяцев до старта сезона.

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