«Бостон» обменял самого ценного игрока финала НБА 2024 года Брауна в «Филадельфию»

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» обменял форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию». Об этом на своей странице в X сообщил журналист телеканала ESPN Шэмс Чарания.
В обратном направлении проследует форвард Пол Джордж. Также «Бостон» получит четыре выбора на будущих драфтах НБА.
Брауну 29 лет, на протяжении всей карьеры в НБА — с 2016 года — он выступал за «Бостон», став с командой чемпионом в 2024 году. Баскетболист тогда был признан самым ценным игроком финальной серии, в которой его команда победила «Даллас» со счетом 4−1. Пять раз Браун принимал участие в Матче звезд НБА.
Джорджу 36 лет, за «Филадельфию» он играл с 2024 года, ранее форвард выступал в составе «Индианы», «Оклахомы» и «Лос-Анджелес Клипперс». В Матче звезд он участвовал девять раз. В 2016 году Джордж вместе со сборной США стал олимпийским чемпионом.
В прошедшем сезоне «Бостон» и «Филадельфия» встретились в первом раунде плей-офф, победу в серии одержала «Филадельфия» (4−3). Во втором раунде команда проиграла будущему чемпиону «Нью-Йорку» (0−4).