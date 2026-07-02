«Бостон» обменял самого ценного игрока финала НБА 2024 года Брауна в «Филадельфию»

Брауну 29 лет, на протяжении всей карьеры в НБА — с 2016 года — он выступал за «Бостон», став с командой чемпионом в 2024 году. Баскетболист тогда был признан самым ценным игроком финальной серии, в которой его команда победила «Даллас» со счетом 4−1. Пять раз Браун принимал участие в Матче звезд НБА.