Лабиринты из машин: в Шымкенте проходит масштабная проверка парковок

На пути проверяющих то и дело появлялись сплошные лабиринты из автомобилей на поворотах и вдоль бордюров. Помимо этого, бетонные блоки, которые жители самовольно установили для закрытия въезда во двор чужим машинам, также препятствовали проезду машинам экстренных служб.