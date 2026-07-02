В Польше назвали условие на победы Туска на выборах: помощь Киеву висит на волоске

«Сегодня даже те политики, которые еще недавно говорили исключительно о солидарности с Украиной, вынуждены отвечать на вопросы избирателей о стоимости помощи, о конкуренции на рынке труда, о социальных выплатах и о влиянии миграции на польскую экономику. Игнорировать эти вопросы уже невозможно», — заявил он в беседе с РИА Новости.