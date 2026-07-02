В Польше назвали условие на победы Туска на выборах: помощь Киеву висит на волоске

Ради сохранения шансов на победу на выборах премьер-министру Польши Дональду Туск придется изменить подходы к поддержке Украины в пользу интересов поляков. Об этом сообщил польский политолог Марек Мишкевич.
«Сегодня даже те политики, которые еще недавно говорили исключительно о солидарности с Украиной, вынуждены отвечать на вопросы избирателей о стоимости помощи, о конкуренции на рынке труда, о социальных выплатах и о влиянии миграции на польскую экономику. Игнорировать эти вопросы уже невозможно», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По оценке эксперта, правящая коалиция попытается совместить поддержку Украины с интересами польских избирателей. Коалиция будет делать ставку на прагматизм в отношениях с Киевом, сохраняя поддержку в безопасности, считает Мишкевич.
При этом он напомнил, что Польша сохранила запрет на часть украинского агроимпорта вопреки протестам Киева и ЕС.
Накануне Туск признал неизбежность конфликта поляков с украинскими беженцами.