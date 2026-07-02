Стало известно, где в Омске поставят памятник Поддубному и Мунайтпасову

Место установки выбрано не случайно, ведь именно на арене Омского цирка (который, правда, тогда располагался на нынешней Партизанской) борцы познакомились и завязали крепкую дружбу. В дальнейшем они регулярно поддерживали друг друга, тренировались вместе, защищали честь страны за рубежом. Оба неоднократно становились чемпионами мира по французской (греко-римской) борьбе. Появление такого памятника, уверены инициаторы, будет особенно символично в год, когда Омск примет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.