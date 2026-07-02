Стало известно, где в Омске поставят памятник Поддубному и Мунайтпасову

На площади перед Цирком хотят установить памятник знаменитым борцам Ивану Поддубному и Кажымукану Мунайтпасову. Идея, как стало известно порталу Om1 Омск, принадлежит Центру русско-казахстанской дружбы имени Чокана Валиханова, а деньги соберут за счёт пожертвований.
Место установки выбрано не случайно, ведь именно на арене Омского цирка (который, правда, тогда располагался на нынешней Партизанской) борцы познакомились и завязали крепкую дружбу. В дальнейшем они регулярно поддерживали друг друга, тренировались вместе, защищали честь страны за рубежом. Оба неоднократно становились чемпионами мира по французской (греко-римской) борьбе. Появление такого памятника, уверены инициаторы, будет особенно символично в год, когда Омск примет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Судя по приложенным к проекту эскизам, памятник хотят установить в чаше фонтана, расположенного напротив входа в Цирк. Её основание для этого дополнительно укрепят.
Проект уже получил одобрение городской топонимической комиссии, а Росцирк, который владеет участком, официально дал разрешение на установку. Теперь вопрос предстоит обсудить депутатам Горсовета; если он будет одобрен, памятник появится уже к октябрю этого года.