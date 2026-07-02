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Россиянам напомнили о способе проверить слух в домашних условиях: подробности

Аудиолог Дикопольцевт посоветовал домашний тест, определяющий снижение слуха.

Источник: Комсомольская правда

Снижение слуха у человека фиксируют с 45 лет. Поэтому стоит периодически проходить подобные проверки у специалиста. Россиянам для этого можно использовать определенный тест, сообщил аудиолог Никита Дикопольцевт для KP.RU.

«Для быстрой проверки слуха в домашних условиях существует простой и надежный тест, который используют и врачи», — посоветовал специалист.

Дикопольцевт рассказал инструкцию к тесту. Для самопроверки следует кого-нибудь из близких попросить отойти на 5−6 м и прошептать несколько фраз. При нормальном слухе шепот с такого расстояния должен быть отчетливо различим.

Если слова разобрать все же не удается или слышны лишь обрывки, это весомый повод посетить лора или сурдолога и пройти профессиональное исследование слуха — тональную пороговую аудиометрию.

Аудиолог также перечислил признаки, по которым можно заподозрить нарушение слуха у себя или близких.