Россиянам напомнили о способе проверить слух в домашних условиях: подробности

Снижение слуха у человека фиксируют с 45 лет. Поэтому стоит периодически проходить подобные проверки у специалиста. Россиянам для этого можно использовать определенный тест, сообщил аудиолог Никита Дикопольцевт для KP.RU.
«Для быстрой проверки слуха в домашних условиях существует простой и надежный тест, который используют и врачи», — посоветовал специалист.
Дикопольцевт рассказал инструкцию к тесту. Для самопроверки следует кого-нибудь из близких попросить отойти на 5−6 м и прошептать несколько фраз. При нормальном слухе шепот с такого расстояния должен быть отчетливо различим.
Если слова разобрать все же не удается или слышны лишь обрывки, это весомый повод посетить лора или сурдолога и пройти профессиональное исследование слуха — тональную пороговую аудиометрию.
Аудиолог также перечислил признаки, по которым можно заподозрить нарушение слуха у себя или близких.