Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал подготовку к новому сезону

Накануне хоккеисты и тренеры хабаровского клуба вышли из трехмесячного отпуска. В арене «Ерофей» прошло традиционное собрание, на котором представили двух новичков команды: это нападающие Егор Ахманаев и Тимур Стариков. Также был озвучен план предсезонной подготовки красно-черных. Сейчас хоккеисты начали проходить углубленное медицинское обследование. С 6 по 11 июля их ждут несколько втягивающих тренировок в Хабаровске, а 12 июля «СКА-Нефтяник» отправится на три недели во Владивосток, где состоится базовый сбор команды. Уже в начале августа хабаровчане выйдут на лед арены «Ерофей». Первая проверка сил «СКА-Нефтяника» перед новым сезоном запланирована на конец августа — в Кемерово в это время пройдет традиционный Кубок Кузбасса, в котором хабаровская команда примет участие.