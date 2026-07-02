В Хабаровске объяснили, зачем оградили Питомник имени Лукашова

«Установка ограждения — это вынужденная мера для сохранения порядка и предотвращения появления несанкционированных свалок через ранее существовавшие “народные тропы”. Доступ на особо охраняемую природную территорию остаётся свободным через центральный вход. Здесь обеспечен контроль посетителей и возможность поддерживать чистоту», — пояснил руководитель КГСАУ «Хабспецхоз» Евгений Ризен.