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В Хабаровске объяснили, зачем оградили Питомник имени Лукашова

В министерстве рассказали, зачем в парке установили ограждение и как изменится территория.

В Хабаровске продолжаются работы по благоустройству природного парка «Питомник имени Лукашова». Ход работ обсудили специалисты министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края вместе с представителями региональных СМИ во время выезда на территорию, сообщает ведомство.

Благоустройство на объекте ведёт краевое учреждение КГСАУ «Хабспецхоз». Работы начались в прошлом году и продолжаются поэтапно.

В министерстве отмечают, что часть жителей высказывает вопросы по поводу изменений, в том числе установки ограждения, которое воспринимается как ограничение доступа в парк.

«Установка ограждения — это вынужденная мера для сохранения порядка и предотвращения появления несанкционированных свалок через ранее существовавшие “народные тропы”. Доступ на особо охраняемую природную территорию остаётся свободным через центральный вход. Здесь обеспечен контроль посетителей и возможность поддерживать чистоту», — пояснил руководитель КГСАУ «Хабспецхоз» Евгений Ризен.

Он уточнил, что территория парка открыта для посетителей, а ключевая задача работ — сделать пространство более упорядоченным, безопасным и удобным для прогулок.

В ведомстве призвали жителей с пониманием отнестись к изменениям и дождаться завершения работ, подчеркнув, что благоустройство требует времени и поэтапной реализации.