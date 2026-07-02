В Хабаровске объяснили, зачем оградили Питомник имени Лукашова

В Хабаровске продолжаются работы по благоустройству природного парка «Питомник имени Лукашова». Ход работ обсудили специалисты министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края вместе с представителями региональных СМИ во время выезда на территорию, сообщает ведомство.
Благоустройство на объекте ведёт краевое учреждение КГСАУ «Хабспецхоз». Работы начались в прошлом году и продолжаются поэтапно.
В министерстве отмечают, что часть жителей высказывает вопросы по поводу изменений, в том числе установки ограждения, которое воспринимается как ограничение доступа в парк.
«Установка ограждения — это вынужденная мера для сохранения порядка и предотвращения появления несанкционированных свалок через ранее существовавшие “народные тропы”. Доступ на особо охраняемую природную территорию остаётся свободным через центральный вход. Здесь обеспечен контроль посетителей и возможность поддерживать чистоту», — пояснил руководитель КГСАУ «Хабспецхоз» Евгений Ризен.
Он уточнил, что территория парка открыта для посетителей, а ключевая задача работ — сделать пространство более упорядоченным, безопасным и удобным для прогулок.
В ведомстве призвали жителей с пониманием отнестись к изменениям и дождаться завершения работ, подчеркнув, что благоустройство требует времени и поэтапной реализации.