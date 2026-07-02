Котяков оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

«У нас сегодня порядок переноса всех дней выходных определен трудовым кодексом. И мы ежегодно в соответствии с этими нормами распределяем выходные дни внутри года… Поэтому необходимости корректировки действующего законодательства не вижу», — сказал Котяков в ответ на вопрос, возможно ли увеличение майских праздников за счет новогодних.