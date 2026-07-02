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Котяков оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

Глава Минтруда Котяков не видит необходимости увеличивать майские праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не видит необходимости менять законодательство для того, чтобы увеличить майские праздники за счет уменьшения новогодних, об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Выходные дни, которые выпадают на праздники, переносят для распределения времени труда и отдыха в течение года. Как ранее объяснял глава Минтруда, праздничные и выходные дни по возможности объединяются.

«У нас сегодня порядок переноса всех дней выходных определен трудовым кодексом. И мы ежегодно в соответствии с этими нормами распределяем выходные дни внутри года… Поэтому необходимости корректировки действующего законодательства не вижу», — сказал Котяков в ответ на вопрос, возможно ли увеличение майских праздников за счет новогодних.

Он отметил, что выходные дни на 2027 год уже определены, а соответствующий проект постановления проходит стадию согласования.

Согласно проекту выходных и праздничных дней на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней, а майские — 6 дней.

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