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Россиянам назвали пять советов, чтобы сохранить слух

Аудиолог Дикопольцев: прислушивание к речи на фоне сильного шума вредит мозгу.

Источник: Комсомольская правда

Жители крупных городов рискуют ухудшить слух из-за нескольких факторов. Самой эффективной профилактикой для потери слуха станет воевременная защита от вредного шума. Об этом сообщил аудиолог Никита Дикопольцев в беседе с KP.RU.

«Что касается “тренировок” слуха, например, попыток разобрать речь на фоне сильного шума, — это скорее вредно, так как ведет к переутомлению слухового нерва и мозга», — отметил эксперт. В шумной городской обстановке — будь то метро, оживленная стройка или громкий концерт — специалисты советуют не пренебрегать защитой слуха: можно использовать беруши или наушники.

Тем, кто регулярно пользуется наушниками, рекомендуется не забывать о простом, но действенном правиле «60/60» — громкость не должна превышать 60% от максимальной, а непрерывное время прослушивания — 60 минут.

Не стоит забывать и о физической активности: регулярные упражнения, улучшающие кровообращение, тоже играют важную роль в профилактике нарушений слуха.

Наконец, крайне важно своевременно лечить любые инфекционные осложнения, затрагивающие взаимосвязанную систему «ухо — горло — нос».

Ранее аудиолог рассказал о специальном тесте, который способен определить уроветь снижения слуха.