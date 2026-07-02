Россиянам назвали пять советов, чтобы сохранить слух

«Что касается “тренировок” слуха, например, попыток разобрать речь на фоне сильного шума, — это скорее вредно, так как ведет к переутомлению слухового нерва и мозга», — отметил эксперт. В шумной городской обстановке — будь то метро, оживленная стройка или громкий концерт — специалисты советуют не пренебрегать защитой слуха: можно использовать беруши или наушники.