Спортивные соревнования медиков прошли на фестивале «Пульс Севера» в Дальнегорске

В Дальнегорске на стадионе «Гранит» впервые прошел спортивный фестиваль, приуроченный ко Дню медицинского работника. В мероприятии приняли участие команды медицинских учреждений, предприятий и студенты-медики — всего собралось около 100 участников. На фестивале прошли соревнования по дартсу, настольному теннису, бадминтону, перетягиванию каната, волейболу и специальному кроссфит-комплексу «Красный крест». Для жителей работали также и полезные площадки — желающие могли бесплатно пройти диспансеризацию, а студенты Дальнегорского филиала Владивостокского базового медицинского колледжа обучали основам простейших медицинских навыков на специальных тренажерах.