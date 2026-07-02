Инженеры МАИ создали умного робота-грузчика для заводов и складов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) вместе с компанией «Статус консалт» разработали умную беспилотную грузовую платформу. Она самостоятельно ориентируется в пространстве, строит маршруты и принимает решения, помогая оптимизировать перевозки внутри заводов, складов и аэропортов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Платформа не требует ни водителя, ни дистанционного оператора. Получив задание, робот сам строит маршрут, движется к нужной точке и постоянно “смотрит” по сторонам — замечает людей, погрузчики и другие препятствия, объезжает их на ходу или останавливается. Платформа МАИ позволяет перевести транспортные процессы в автономный режим: перераспределить ресурсы специалистов в пользу более сложных задач, снизить эксплуатационные издержки и повысить безопасность производственной среды. Испытания завершены, получено два патента», — говорится в сообщении.
Как отмечают в вузе, привычные складские роботы двигаются как трамваи по рельсам: специально для них в пол вмонтированы магнитные ленты с радиочастотными метками. Это удобно на идеально структурированном складе, но почти не работает в реальных условиях крупного производства, где обстановка постоянно меняется. Ключевое техническое решение этой разработки — комплексный подход к автономности. Платформа встраивается в цифровую инфраструктуру предприятия: обменивается данными с системами управления производством, координирует движение с другими участниками и адаптируется к изменениям в режиме реального времени.
«Крупные предприятия автоматизируют производство, но внутренняя логистика во многом до сих пор держится на ручном труде. Перемещение материалов, комплектующих и готовой продукции между участками — процесс рутинный, но ресурсоемкий: он отнимает рабочее время специалистов и в условиях непрерывного производства не прощает ошибок. Особенно остро проблема стоит в аэропортах и на объектах транспортной инфраструктуры, где грузопоток не прекращается круглосуточно», — отметил ведущий инженер кафедры «Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы» МАИ Владимир Петрухин, чьи слова приводятся в сообщении.
Новая платформа одновременно использует несколько независимых источников навигационных данных — спутниковую навигацию, инерциальные датчики, камеры, лидары и сверхширокополосную связь. Если один источник дает сбой, платформа ориентируется на остальные: алгоритм постоянно проверяет достоверность навигационного решения. Разработка создавалась с учетом концепции «цифрового предприятия»: в перспективе несколько таких платформ смогут координировать движение между собой, формируя интеллектуальные логистические коридоры без участия человека.