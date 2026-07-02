Инженеры МАИ создали умного робота-грузчика для заводов и складов

Как отмечают в вузе, привычные складские роботы двигаются как трамваи по рельсам: специально для них в пол вмонтированы магнитные ленты с радиочастотными метками. Это удобно на идеально структурированном складе, но почти не работает в реальных условиях крупного производства, где обстановка постоянно меняется. Ключевое техническое решение этой разработки — комплексный подход к автономности. Платформа встраивается в цифровую инфраструктуру предприятия: обменивается данными с системами управления производством, координирует движение с другими участниками и адаптируется к изменениям в режиме реального времени.