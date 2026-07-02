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Россиянам объяснили, почему не стоит шумом тренировать слух: как это влияет на мозг

Аудиолог Дикопольцев предупредил о вреде «шумных» тренировок для слуха и мозга.

Источник: Комсомольская правда

Попытки тренировать слух, стараясь различать речь в условиях сильного шума, могут нанести вред организму. Об этом в интервью KP.RU рассказал аудиолог Никита Дикопольцев.

«Что касается “тренировок” слуха, например, попыток разобрать речь на фоне сильного шума, — это скорее вредно», — сказал эксперт.

Дикопольцев предупредил, что подобные «тренировки» способны привести к переутомлению слухового нерва и головного мозга. Наиболее эффективной профилактикой снижения слуха эксперт назвал защиту от воздействия громкого шума.

Специалист рекомендовал использовать беруши или наушники с активным шумоподавлением в метро, на строительных площадках, концертах и в других местах с высоким уровнем шума.

Ранее KP.RU сообщал, что большинство россиян следят за своим здоровьем. 51% граждан делают это регулярно, хотя и без строгой системы, а еще 13% проходят профилактические обследования.