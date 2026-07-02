Россияне стали чаще покупать продукты для здорового питания

По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова, в крупных городах и онлайн-магазинах растет интерес к безлактозному молоку и растительным альтернативам. Также увеличиваются продажи творога, йогуртов и сметаны. Эти продукты покупатели чаще выбирают из-за тренда на здоровое питание и высокого содержания белка.