Россияне стали чаще покупать продукты для здорового питания

В России вырос спрос на продукты для здорового образа жизни. В крупных торговых сетях продажи такой продукции за последний год увеличились на 15−30%. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова, в крупных городах и онлайн-магазинах растет интерес к безлактозному молоку и растительным альтернативам. Также увеличиваются продажи творога, йогуртов и сметаны. Эти продукты покупатели чаще выбирают из-за тренда на здоровое питание и высокого содержания белка.
Богданов отметил, что спрос на обычное молоко остается стабильным, но внутри категории меняются предпочтения покупателей. Например, часть россиян переходит со стерилизованного молока на ультрапастеризованное. Его часто покупают для кофе, в том числе для домашних кофемашин.