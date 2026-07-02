Герой России предложил создать комитет по делам ветеранов СВО в Госдуме

«Есть ряд предложений по формированию комитета в Государственной думе, который бы занимался именно вопросами ветеранов, участников СВО. Безусловно, я считаю это очень актуальным и правильным, потому что отстаивать интересы именно ветеранов и аккумулировать абсолютно все сферы деятельности нашего общества и всю проблематику, которая касается абсолютно всех направлений, в единое целое — это правильное решение», — сказал Сайбель.