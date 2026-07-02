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Гидрогеолог объяснила, почему нельзя кипятить минеральную воду

Гидрогеолог Помеляйко: кипячение минеральной воды лишает ее полезных свойств.

Источник: © РИА Новости

ПЯТИГОРСК, 2 июл — РИА Новости. Кипячение минеральной воды лишает ее полезных свойств и меняет химический состав, рассказала РИА Новости гидрогеолог Ирина Помеляйко.

«При кипячении минеральной лечебно-столовой и лечебной воды теряются содержащиеся в ней биологически активные компоненты, необходимые и хорошо усваиваемые кальций и магний. Вода безопасна, но не имеет никакого отношения к первоначальному напитку», — сказала Помеляйко.

По ее словам, минеральная лечебно-столовая и лечебная вода формируется на больших глубинах, имеет артезианский характер, не содержит патогенной микрофлоры и не хлорируется, поэтому нет никакой причины, чтобы ее кипятить.