Гидрогеолог объяснила, почему нельзя кипятить минеральную воду

ПЯТИГОРСК, 2 июл — РИА Новости. Кипячение минеральной воды лишает ее полезных свойств и меняет химический состав, рассказала РИА Новости гидрогеолог Ирина Помеляйко.
«При кипячении минеральной лечебно-столовой и лечебной воды теряются содержащиеся в ней биологически активные компоненты, необходимые и хорошо усваиваемые кальций и магний. Вода безопасна, но не имеет никакого отношения к первоначальному напитку», — сказала Помеляйко.
По ее словам, минеральная лечебно-столовая и лечебная вода формируется на больших глубинах, имеет артезианский характер, не содержит патогенной микрофлоры и не хлорируется, поэтому нет никакой причины, чтобы ее кипятить.