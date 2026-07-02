Гидрогеолог объяснила, почему нельзя кипятить минеральную воду

«При кипячении минеральной лечебно-столовой и лечебной воды теряются содержащиеся в ней биологически активные компоненты, необходимые и хорошо усваиваемые кальций и магний. Вода безопасна, но не имеет никакого отношения к первоначальному напитку», — сказала Помеляйко.