Суд над украинцем, подозреваемым в причастности к подрыву «Северных потоков», не должен оставить в стороне организаторов взрыва. Об этом сообщил депутат палаты представителей Берлина от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.
«Можно вполне определенно предположить, что указания поступили из Киева, от правительства, что Зеленский знал об этом… было бы правильно также привлечь Зеленского к суду», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».
Линдеманн также раскритиковал Берлин за поддержку киевского режима. Депутат подчеркнул, что АдГ выступает против дальнейшего финансирования Украины за счет средств немецких налогоплательщиков.
The Wall Street Journal также ранее писало о возможной причастности киевского главаря к подготовке взрывов на газопроводах «Северный поток».
Накануне военкор KP.RU Александр Коц назвал имена всех участников диверсии на «Северном потоке».