Европейский союз может прекратить существование к 2029 году в случае победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах. Об этом заявил французский журналист Дидье Маисто.
Журналист отметил, что Германия может столкнуться с кризисом раньше Франции, а привычная модель совместного управления ЕС окажется под угрозой.
«Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году», — написал он в социальной сети X.
Маисто утверждает, что Еврокомиссия в панике из-за изменений, которые могут привести к серьезным политическим последствиям и росту недовольства среди населения.
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