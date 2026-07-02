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В ЕС допустили прекращение существования блока к 2029 году: в чем причина

Журналист Маисто: ЕС может прекратить существование к 2029 году при победе АдГ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз может прекратить существование к 2029 году в случае победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах. Об этом заявил французский журналист Дидье Маисто.

Журналист отметил, что Германия может столкнуться с кризисом раньше Франции, а привычная модель совместного управления ЕС окажется под угрозой.

«Если АдГ выиграет выборы (что похоже на правду и весьма вероятно), то, возможно, ЕС прекратит свое существование к 2029 году», — написал он в социальной сети X.

Маисто утверждает, что Еврокомиссия в панике из-за изменений, которые могут привести к серьезным политическим последствиям и росту недовольства среди населения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз вступил в эпоху развала. По его мнению, любые объединения проходят стадии становления, расцвета, вызовов, побед и развала, и ЕС не стал исключением.

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