Сотрудники Следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю завершили расследование противоправной деятельности организованной группы браконьеров, промышлявших незаконной добычей водных биологических ресурсов. На скамью подсудимых предстоит отправиться 39-летнему жителю региональной столицы, организовавшему нелегальный промысел, и троим его подельникам, двое из которых проживают в Хабаровске, а один — в районе имени Полины Осипенко, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в сентябре 2025 года сотрудниками Управления уголовного розыска краевого УМВД России и Амурского ТУ Росрыболовства. Обвиняемые были задержаны правоохранителями в палаточном лагере, организованном ими на берегу реки Амгунь в 80 километрах вниз по течению от села имени Полины Осипенко», — говорится в сообщении.
В Хабаровском крае под суд пойдёт квартет браконьеров, ловивших кету ради икры. Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае под суд пойдёт квартет браконьеров, ловивших кету ради икры. Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае под суд пойдёт квартет браконьеров, ловивших кету ради икры. Фото: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
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На том участке, как тогда выяснилось, участники организованной группы, не имея разрешительных документов, в сентябре 2024 и 2025 года сетями вылавливали кету в период нереста тихоокеанских лососей. Причём их нелегальный промысел был направлен исключительно на самок рыбы, которых они потрошили ради красной икры. Незаконно полученный деликатес мужчины засаливали с целью дальнейшей продажи. Если в снасти попадали самцы, браконьеры отпускали их обратно в реку за ненадобностью.
В ходе осуществления преступной деятельности фигуранты использовали рации, два маломерных судна с лодочными моторами, две сети и средства для приготовления икры, которые были изъяты сотрудниками полиции и помещены на ответственное хранение.
Ущерб, причинённый обвиняемыми, превысил 2,7 млн рублей.
В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, будет рассмотрено судом, решения которого браконьеры дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.