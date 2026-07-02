В Хабаровском крае под суд пойдёт квартет браконьеров, ловивших кету ради икры

На том участке, как тогда выяснилось, участники организованной группы, не имея разрешительных документов, в сентябре 2024 и 2025 года сетями вылавливали кету в период нереста тихоокеанских лососей. Причём их нелегальный промысел был направлен исключительно на самок рыбы, которых они потрошили ради красной икры. Незаконно полученный деликатес мужчины засаливали с целью дальнейшей продажи. Если в снасти попадали самцы, браконьеры отпускали их обратно в реку за ненадобностью.