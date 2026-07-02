В Хабаровском крае упростят условия для бизнеса и инвестпроектов

В Хабаровском крае усиливают работу по улучшению инвестиционного климата и созданию условий для бизнеса, — заявил губернатор Дмитрий Демешин на заседании проектного офиса по развитию делового климата и совета по предпринимательству, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, задача власти — не обсуждать проблемы, а снимать барьеры, чтобы бизнес быстрее запускал проекты и создавал рабочие места.
«Мы берем за векторы развития посылы именно от реального сектора экономики. Что мешает более динамичному развитию, какие барьеры остаются и как их устранить совместно — это ключевые вопросы», — сказал Дмитрий Демешин.
На заседании отмечено, что Хабаровский край поднялся на три позиции в Национальном инвестиционном рейтинге и занимает 12-е место в стране. В Дальневосточном федеральном округе регион находится на пятой позиции.
Также зафиксирована положительная динамика по 64 показателям из 89 в сфере инвестиционного климата. Сократилось время подключения к инженерным сетям: к электросетям — до 65 дней, к водоотведению — до 67 дней.
Губернатор поручил сократить сроки выдачи градостроительного плана земельного участка в Хабаровске, которые сейчас составляют около 11 дней, а также доработать инвестиционную карту региона с учетом предложений бизнеса.
Отдельно он поручил подготовить предложения по налоговым льготам для предприятий промышленности, IT и креативных индустрий.
Также в крае готовится законопроект об ответственном ведении бизнеса, который должен закрепить меры поддержки компаний, участвующих в социальных и общественных проектах.
По итогам заседания работа по улучшению инвестиционного климата будет продолжена. Цель — рост экономики и создание новых рабочих мест в регионе.