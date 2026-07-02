Ветераны СВО в Хабаровске узнают больше о возможностях параспорта

В Хабаровске начал работу Демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Ветераны специальной военной операции и все имеющие ОВЗ жители Хабаровского края могут узнать о развивающихся в регионе видах спорта, попробовать свои силы в разных дисциплинах и получить профессиональные консультации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Центр работает на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.
Министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов отметил, что демонстрационно-просветительский центр открыт во исполнение прямого поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина и что созданный в краевой столице центр — первый на Дальнем Востоке.
— Мы очень рады, что теперь ребята, приходя в наш Фонд, смогут сразу попробовать себя в адаптивных видах спорта, понять, что им больше подходит, и после этого уже начать активно заниматься тем или иным видом спорта. Ключевая роль здесь отведена нашим спортсменам — ветеранам. Их задача — не заставлять, а мотивировать личным примером, показывать работу инвентаря и консультировать посетителей, — сказал Дмитрий Чикунов.
Центр оснащен оборудованием для общей физической подготовки, традиционных видов спорта — настольного тенниса, пулевой стрельбы и стрельбы из лука и новых направлений, таких как фиджитал-спорт и адаптивный бокс.
Консультативную работу будут вести инструкторы и тренеры по адаптивным видам спорта. Во время торжественного открытия инструктор по общей физической подготовке Александр Саприн рассказал о проводимых им занятиях в рамках реабилитационной работы с имеющими ранения ветеранами. Тренер по волейболу сидя Динара Ахмадуллина рассказала об успехах краевой команды по этому виду спорта и возможностях социализации и укрепления здоровья, которые открывают перед ветеранами тренировки и выступления на турнирах.
Директор Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Амина Катаева подчеркнула важную просветительскую роль нового центра.
— Сотрудники нашей школы, вузов, представители регионального Паралимпийского комитета могут проводить здесь информационные встречи, мастер-классы, презентации для ветеранов, детей, всех лиц с ОВЗ. Будут знакомить с адаптивным спортом, рассказывать, какие дисциплины у нас развиваются в крае, с чего начать свой путь в спорте. Наши чемпионы-паралимпийцы будут делиться своими историями — рассказывать о своем пути к успеху, о том, как они добивались результатов. Это очень важно для жителей края, — отметила Амина Катаева.
Площадка в центре города будет работать на постоянной основе.