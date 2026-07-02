Ветераны СВО в Хабаровске узнают больше о возможностях параспорта

— Сотрудники нашей школы, вузов, представители регионального Паралимпийского комитета могут проводить здесь информационные встречи, мастер-классы, презентации для ветеранов, детей, всех лиц с ОВЗ. Будут знакомить с адаптивным спортом, рассказывать, какие дисциплины у нас развиваются в крае, с чего начать свой путь в спорте. Наши чемпионы-паралимпийцы будут делиться своими историями — рассказывать о своем пути к успеху, о том, как они добивались результатов. Это очень важно для жителей края, — отметила Амина Катаева.