Расходный материал: в США рассказали об обезумевших наёмниках ВСУ

Он уточнил, что у Киева заканчиваются ресурсы.
«В составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наёмников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали и сражались за Украину, что, собственно, и происходит», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что украинские войска несут огромные потери. По словам Макгрегора, иностранные наёмники соглашаются принимать участие в боевых действиях и погибают ради денег.
«Украинцы несут огромные потери, конфликт превратился для них в настоящую мясорубку, но всё равно находятся иностранцы, которые готовы это делать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, этого может оказаться достаточно», — заявил он.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли о ликвидации наёмников из Британии, Грузии, Польши и других стран. По данным ведомства, Киев использует их в качестве «пушечного мяса».
Напомним, правительство Украины запустило двухлетний проект, согласно которому иностранцы и лица без гражданства смогут заключать контракты на службу в силовых структурах без обязательного медицинского и психологического отбора.