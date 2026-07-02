Расходный материал: в США рассказали об обезумевших наёмниках ВСУ

«Украинцы несут огромные потери, конфликт превратился для них в настоящую мясорубку, но всё равно находятся иностранцы, которые готовы это делать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, этого может оказаться достаточно», — заявил он.