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Расходный материал: в США рассказали об обезумевших наёмниках ВСУ

Десятки тысяч иностранных наёмников принимают участие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Источник: Аргументы и факты

Десятки тысяч иностранных наёмников, которых финансируют Ми-6 и Центральное разведывательное управление, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что у Киева заканчиваются ресурсы.

«В составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наёмников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали и сражались за Украину, что, собственно, и происходит», — сказал Макгрегор.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Он отметил, что украинские войска несут огромные потери. По словам Макгрегора, иностранные наёмники соглашаются принимать участие в боевых действиях и погибают ради денег.

«Украинцы несут огромные потери, конфликт превратился для них в настоящую мясорубку, но всё равно находятся иностранцы, которые готовы это делать. Судя по всему, если перед чьим-то носом помахать солидной суммой денег, этого может оказаться достаточно», — заявил он.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли о ликвидации наёмников из Британии, Грузии, Польши и других стран. По данным ведомства, Киев использует их в качестве «пушечного мяса».

Напомним, правительство Украины запустило двухлетний проект, согласно которому иностранцы и лица без гражданства смогут заключать контракты на службу в силовых структурах без обязательного медицинского и психологического отбора.

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