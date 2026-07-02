При пересдаче ЕГЭ по инязу аннулируются результаты письменной и устной частей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. При пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в дополнительные дни аннулируется результат и письменной, и устной частей экзамена. Это следует из письма Рособрнадзора, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Экзамен по иностранному языку включает в себя два раздела: письменная и устная части. При принятии выпускником 11 класса решения о пересдаче ЕГЭ по иностранному языку, аннулированию подлежит первый полученный результат и письменной, и устной частей соответствующего экзамена», — говорится в документе.
Заявление на пересдачу иностранного языка подается в те же сроки, что и по другим предметам: не ранее чем за шесть рабочих дней и не позднее чем за два рабочих дня до экзамена.