Синоптики и спасатели рассказали, чего ждать красноярцам от июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июля в Красноярске состоялась пресс-конференция: «Прогноз погоды и рисков ЧС на июль 2026 года».
Ведущий синоптик гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов рассказал о предварительных прогнозах на июль: «Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах от +18 до +22 градусов. Месячное количество осадков предварительно ожидается от 50 до 80 миллиметров. В северных районах края температурный режим в июле составит на 1−2 градуса выше средних многолетних значений».
Также, по его словам, июль начнется с очень высоких температурных показателей. Со 2 по 4 июля на юге края ожидается до +35 градусов. В центральных округах будет попрохладнее, но тоже жарко, до +32. Прохлада придет к началу следующей недели, температура в дневное время опустится до отметок +20С.
Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Евгений Фурса и начальник региональной диспетчерской службы Лесопожарного центра Артём Хребтов назвали самые главные опасности июля. Прежде всего, месяц опасен лесными пожарами, потерей людей в природной среде.
Также вода в жаркую погоду становится еще одним место возникновения ЧС. «За июнь на акваториях Красноярского края произошло 41 происшествие, при которых погиб 31 человек, из них трое это дети», — сообщил Евгений Фурса.