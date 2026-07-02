Синоптики и спасатели рассказали, чего ждать красноярцам от июля

Также, по его словам, июль начнется с очень высоких температурных показателей. Со 2 по 4 июля на юге края ожидается до +35 градусов. В центральных округах будет попрохладнее, но тоже жарко, до +32. Прохлада придет к началу следующей недели, температура в дневное время опустится до отметок +20С.