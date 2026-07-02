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Избил, связал ноги и выкинул в коллектор: завершено расследование жестокого убийства в Приморье

В апреле этого года в котельной поселка Хасан между мужчинами вспыхнула ссора во время распития алкоголя. Обвиняемый нанес 37-летнему оппоненту множественные удары по голове и телу, связал ноги, сбросил в открытый коллектор и закрыл люк. На следующий день 43-летний обвиняемый вытащил тело и переместил его в золоотвал, чтобы скрыть следы преступления. Фигурант сознался и подтвердил.

В апреле этого года в котельной поселка Хасан между мужчинами вспыхнула ссора во время распития алкоголя. Обвиняемый нанес 37-летнему оппоненту множественные удары по голове и телу, связал ноги, сбросил в открытый коллектор и закрыл люк. На следующий день 43-летний обвиняемый вытащил тело и переместил его в золоотвал, чтобы скрыть следы преступления. Фигурант сознался и подтвердил показания на месте с использованием криминалистического манекена. Дело направлено в суд. Источник: СУ СКР по Приморскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18215219366467.mp4