Врач рассказала, как предотвратить осложнения при болезнях сердца

«То, что средний возраст пациентов с хронической сердечной недостаточностью снижается, — тревожный сигнал с точки зрения эпидемиологии, но одновременно это означает, что технология начинает работать там, где она особенно нужна: люди в активном возрасте хотят контролировать свое состояние и готовы это делать с помощью устройств», — добавила Виноградова.