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Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше

Юрист Южалин: можно уйти с работы раньше за счет обеденного перерыва.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник может уйти с работы раньше, если не использовал обеденный перерыв в течение дня, однако такая возможность зависит от правил, действующих у работодателя. Об этом заявил юрист Александр Южалин.

«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня», — сказал он для РИА Новости.

Южалин отметил, что большинство работодателей закрепляют конкретное время для отдыха и приема пищи. Поэтому возможность переноса обеденного перерыва определяется положениями трудового договора и правилами внутреннего трудового распорядка.

Ранее KP.RU сообщал, что лишь 35% россиян называют доход ключевым фактором удержания в компании. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович добавил, что для 53% решающую роль играет атмосфера в коллективе.