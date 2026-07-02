Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше

Сотрудник может уйти с работы раньше, если не использовал обеденный перерыв в течение дня, однако такая возможность зависит от правил, действующих у работодателя. Об этом заявил юрист Александр Южалин.
«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня», — сказал он для РИА Новости.
Южалин отметил, что большинство работодателей закрепляют конкретное время для отдыха и приема пищи. Поэтому возможность переноса обеденного перерыва определяется положениями трудового договора и правилами внутреннего трудового распорядка.
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