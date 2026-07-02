Красноярцы смогут бесплатно проверить здоровье

В Красноярске 3 и 4 июля пройдет Всероссийский оздоровительный фестиваль «Здорово на все сто». Горожане смогут бесплатно проверить здоровье и узнать больше об оздоровительном отдыхе.
На площадке фестиваля можно будет сдать экспресс-анализы и сделать кардиограмму. Также для участников подготовят информацию о местах для оздоровительного отдыха в Красноярском крае. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы по йоге и цигуну.
«Здорово на все сто» проводится в рамках Стратегии развития здравоохранения РФ до 2030 года и нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Фестиваль пройдет в АМАКС Сити-отеле на улице Александра Матросова, 2. Вход свободный, но необходима регистрация на сайте.