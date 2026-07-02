Красноярский край в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» представят девять участников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стали известны финалисты Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В числе сильнейших — девять представителей Красноярского края.
Так, ученица Новоберезовской школы Маргарита Кожуховская представила проект «ЭкоСумка — стильная забота о планете» в номинации «Моя предпринимательская инициатива».
Диана Советова, ученица красноярского лицея № 7, вышла с проектом «Чат-бот для информирования населения о качестве товаров» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».
Владимир Ермоленко, студент Красноярского финансово-экономического колледжа Финансового университета при Правительстве РФ, подготовил сразу два проекта, отмечает пресс-служба краевого правительства. В номинации «Мое здоровье» — проект «СПАС» — цифровой помощник первой помощи в соцсетях. В номинации «Научно-технологическое лидерство моей страны» проект FieldMind — это промышленная AI-платформа для повышения нефтеотдачи и подготовки кадров для цифровой экономики.
Учитель русского языка и литературы средней школы № 9 Елена Комарова предложила проект «КЛАССБука» в номинации «Моя педагогическая инициатива».
Дмитрий Лейбович, ученик Шушенской школы № 1, вышел в финал с работой «Бородинский огонь: Стратегия победы» в номинации «Единство народов моей страны». Это настольная игра, основанная на событиях Отечественной войны 1812 года.
Студент Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнева иван Гаврилов представил проект «Интернациональный молодежный клуб “Единство на Марковского”» в номинации «Единство народов моей страны».
Даниил Чернышов, студент Дивногорского гидроэнергетического техникума им. А. Е. Бочкина, подготовил проект «Зеленая энергетика в моем техникуме» в номинации «Экология моей страны».
Юлия Осипова, директор АНО «Центр поддержки общественных, социальных инициатив и устойчивого развития арктических территорий “Торум” (Священная земля)», представила проект «Семейная мастерская “Папин гараж: творчество и технологии”» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».
Доцент кафедры электроэнергетики и автоматики Заполярного госуниверситета Максим Кочетков вышел с работой «Ароматы семейного бала» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы».
Онлайн-защиты будут доступны в записи в официальном сообществе конкурса «Моя страна — моя Россия» в социальной сети «ВКонтакте». Следить за новостями конкурса можно на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.