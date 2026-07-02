Красноярский край в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» представят девять участников

Владимир Ермоленко, студент Красноярского финансово-экономического колледжа Финансового университета при Правительстве РФ, подготовил сразу два проекта, отмечает пресс-служба краевого правительства. В номинации «Мое здоровье» — проект «СПАС» — цифровой помощник первой помощи в соцсетях. В номинации «Научно-технологическое лидерство моей страны» проект FieldMind — это промышленная AI-платформа для повышения нефтеотдачи и подготовки кадров для цифровой экономики.