Какой церковный праздник отмечают 2 июля

Четверг, 2 июля 2026 года выпадает на период Петрова поста. Сегодня ограничения в еде не строгие — разрешаются блюда из рыбы. Православная церковь в этот день чтит память ряда подвижников веры и мучеников, пострадавших за верность Христу. Святые дня 2 июля 2026 года отмечено в календаре православных праздников, как день: • Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Святой апостол Иуда, один из двенадцати ближайших учеников Христа, в Евангелиях также известен под именами Леввей, Фаддей и Варсава. Проповедовал Слово Божие в Иудее, Галилее, Аравии, Сирии, Месопотамии и Армении. Принял мученическую кончину. • Святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607). Приняв монашеский постриг, он прошёл все ступени церковной иерархии, от послушника до настоятеля Старицкого монастыря. Вершиной его церковной карьеры стало возведение на первосвятительский престол в 1589 году при участии Константинопольского патриарха — именно он стал первым Патриархом Московским и всея Руси. На этом посту он проявил себя как ревностный пастырь, заботясь о благочинии, развитии книгопечатания, миссионерской деятельности и строительстве храмов. В годы Смуты он проявил твёрдость духа, мужественно обличив самозванца Лжедмитрия, за что был сослан в родную обитель, где и окончил свои дни. • Святителя Иоанна (Максимовича) архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца (1966). Родился в Харьковской губернии и с детства отличался глубокой религиозностью. После революции эмигрировал, принял монашеский постриг в Белграде и был рукоположен в епископский сан. Его церковное служение проходило на разных континентах: с 1934 года он управлял Шанхайской епархией, с 1951 года — Западноевропейской, а с 1962 года — Сан-Францисской. Святитель был известен своей аскетической жизнью: он ежедневно совершал литургию, строго постился и был наделён дарами прозорливости и чудотворений. • Мученика Зосимы (ок. 89−117). Мученик Зосима, воин из города Аполлони (Фракия), пострадал за веру во II веке при императоре Траяне. Оставив службу, он принял Крещение. За твёрдое исповедание христианства перед правителем Домицианом он был казнён. • Преподобного Паисия Великого (V). Ранняя жизнь была посвящена Богу. Принял монашество у св. Памвы, жил в строгом уединении и аскезе. Основал две лавры и ввёл в них систему духовного руководства. Удостоился благодатных видений. Скончался в глубокой старости. • Преподобного Иоанна отшельника (VI). Палестинский подвижник, живший в пещере близ Иерусалима в строгом посте и непрестанной молитве. Совершал паломничества по святым местам. На вопрос о своей нищете отвечал, что обладает несравненным духовным богатством.