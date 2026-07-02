В Хабаровском крае приводят в порядок 110 км региональных трасс

В Хабаровском крае развернулась масштабная дорожная кампания: ремонт идёт на 17 участках региональных трасс общей протяжённостью почти 110 километров. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Часть объектов уже близка к завершению. Так, на подъезде к Матвеевскому шоссе от 9 км Обхода Хабаровска дорожники уложили асфальт, обустроили тротуары и сейчас завершают монтаж ограждений и восстановление кюветов.
Активные работы идут и на подъездах к селу Дружба, а также на ряде участков в Хабаровском районе. Там ремонтируют дороги, ведущие к населённым пунктам, включая направления на Мичуринское, Фёдоровку, Смирновку и Галкино. Часть объектов выполняется с опережением графика.
В Комсомольском районе дорожники приводят в порядок сразу несколько ключевых трасс, в том числе «Комсомольск-на-Амуре — Амурск», дорогу на Ванино и участок до Николаевска-на-Амуре. Здесь же ремонтируют мосты через озеро Мылка и реку Понгдан.
В других районах края работы тоже в разгаре: в Ванинском районе асфальтируют подъезд к Монгохто, в Советско-Гаванском очищают обочины и кюветы, в районе имени Лазо обустраивают остановки и устанавливают дорожную инфраструктуру.
По данным краевого минтранса, за первый месяц летнего сезона выполнено около 30% плана. Всего в этом году в регионе приведут в порядок более 260 километров дорог, а дорожная кампания оценивается почти в 5 млрд рублей.