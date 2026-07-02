«Ведомости»: спрос на «Одиссею» Гомера вырос на 97% в преддверии выхода фильма

Нолан приступил к работе над экранизацией древнегреческого эпоса в 2024 году. Это будет первая кинолента, полностью снятая на камеры IMAX форматом 70 мм — американский режиссер просил компанию разработать специально для него усовершенствованные модели этого аппарата. Главную роль в фильме исполнил Мэтт Деймон. Это будет первая работа Нолана после успеха ленты «Оппенгеймер», которая удостоилась семи премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру.