Освобожденный курянин сравнил питание в украинском плену с едой для свиней

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Жителей Курской области, которых насильно удерживали на территории Украины, кормили в СИЗО кашами, предназначенными для свиней. Об этом ТАСС сообщил житель Кореневского района, который был освобожден 27 июня.
«С едой было плохо, невозможно было есть это. То есть запаривали свиньям кашу, сечку — это давали и нам. Кипятком залили и давали есть», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в украинских СИЗО постоянно морально и психологически давили на жителей Курской области.
В июне 2026 года уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что аппарат омбудсмена уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. Позже губернатор Александр Хинштейн сообщил, что есть информация о возможном нахождении на Украине 15 жителей региона. На следующий день Лантратова рассказала, что ведется работа по шести курянам. Днем 27 июня омбудсмен сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и еще двух человек из других регионов России.