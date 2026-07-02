Уроженка Красноярска Мирра Андреева проиграла во втором круге Уимблдона

Первая ракетка России и уроженка Красноярска Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдонского турнира. Накануне наша теннисистка уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 5:7, 4:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа 44 минуты. В прошлом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала турнира.
Крейчикова же теперь сыграет с соотечественницей Николой Бартуньковой.
Напомним, что в начале июня Андреева победила в Открытом чемпионате Франции по теннису. Спортсменка взяла победу в турнире Большого шлема и вместе с этим стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которой это удалось.
В сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.