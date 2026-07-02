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Ксения Собчак рассказала, что не хочет для сына Платона невесту из провинции

В новом выпуске VK-шоу «Что о тебе думают?» журналистка Ксения Собчак порассуждала, какую девушку видит рядом со своим сыном Платоном в будущем.

В новом выпуске VK-шоу «Что о тебе думают?» журналистка Ксения Собчак порассуждала, какую девушку видит рядом со своим сыном Платоном в будущем.

По ее словам, она «заранее бы все предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова» не смогла бы привлечь ее сына.

— Рядом с ним такая мама! И вдруг он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции. А та с мамой приедет на поезде, будет борщ готовить и в квартирку мою то-се, — добавила Собчак.

Ее собеседник, певец Прохор Шаляпин, полностью согласился с позицией журналистки. Он добавил, что и сам бы «не допустил такого сценария».

При этом в том же выпуске артист признался, что не планирует создавать семью. Кроме того, Шаляпин не хочет жить с будущими детьми по причине высокой загруженности на работе.

Недавно певец также рассказал, что написал завещание и уже определился, кому достанется наследство. По словам артиста, он привык учитывать все обстоятельства жизни, которые могут произойти с каждым.

Собчак, в свою очередь, поделилась, что восхищается далеко не всеми успешными женщинами из шоу-бизнеса. Несмотря на это, на вопрос «Кем бы вы хотели стать?», она ответила — Татьяной Ким.