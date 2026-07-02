Сергей Кравчук: Региональный стандарт мастер-планов — новый виток развития малых городов

С инициативой распространить практику мастер-планов, уже показавшую результаты в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, на другие муниципальные округа и районы края выступил мэр, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований края» Сергей Кравчук. Предложение прозвучало во время юбилейного заседания Совета муниципальных образований края, в котором принял участие губернатор Дмитрий Демешин. Как отметил Сергей Кравчук, каждому малому городу необходим мастер-план, который поможет власти, бизнесу и жителям прийти к общему пониманию, какие проблемы нужно решить в первую очередь, учесть мнение тех, кто живет в городе. «Благодаря четкому планированию любой город или поселок сможет заранее понимать, какие мероприятия по благоустройству будут реализованы в ближайшие годы — будь то обустройство сквера или парка либо закупка новых автобусов», — отметил Сергей Кравчук. Напомним, что губернатор Дмитрий Демешин поддержал предложение. Он поручил Сергею Кравчуку провести стратегические сессии по разработке Регионального стандарта. «Это хорошее предложение. Необходимо разработать не только мастер-планы развития малых городов, но и продумать Региональный стандарт, который бы включал основные направления развития территории, среди которых меры поддержки участников СВО, развитие туризма, и туристических маршрутов, художественные промыслы как основа районной и городской идентичности, меры по развитию инвестиционной привлекательности и привлечению бизнеса, благоустройство общественных территорий. Планирование развития территорий должно иметь целостную картину. Экономическому блоку правительства региона необходимо разработать Региональный стандарт и совместно с Советом муниципальных образований провести стратегические сессии по этому вопросу с привлечением жителей районов и экспертов», — поручил Дмитрий Демешин. Представители профильных структур администрации Хабаровска окажут всестороннюю методологическую помощь и поддержку для формирования мастер-плана в муниципалитетах края. Опыт Хабаровска в формировании мастер-планов будет полезен для тиражирования лучших практик.