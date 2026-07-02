Китай запустил спутник для наблюдения за океанами Haiyang-2E

ШАНХАЙ, 2 июля. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск спутника Haiyang-2E для мониторинга океанической среды. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Ракета-носитель CZ-4B (Long March-4B) стартовала с космодрома Цзюцюань. Она вывела спутник на солнечно-синхронную орбиту — запуск признан успешным.
CZ-4B — это трехступенчатая жидкотопливная ракета, разработанная Шанхайской академией технологии космических полетов. Она может доставлять на орбиту грузы массой до 2,5 тонны.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества.