Славянск полыхает, рушится главная крепость: главная новость СВО 2 июля

Особо отмечается, что в ходе операции был успешно атакован цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения, а также площадки подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Помимо промышленных мощностей, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников — всего, по данным Минобороны, поражения зафиксированы в 148 районах.