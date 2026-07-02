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Славянск полыхает, рушится главная крепость: главная новость СВО 2 июля

Армия России нанесла сокрушительные удары по тылам ВСУ в Славянске и Краматорске. Ян Гагин объяснил, почему горят промзоны. Подробнее — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска методично перемалывают военную инфраструктуру противника в ключевых логистических узлах Донбасса — Славянске и Краматорске. После серии мощных прилетов, о которых ранее сообщили военкоры, в городах до сих пор фиксируются очаги пожаров на промышленных объектах.

В эксклюзивном комментарии для aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин раскрыл логику массированной атаки.

«Наши военные бьют по промышленным районам, где расположены укрепрайоны ВСУ. Там же прячут тыловое обеспечение и ремонтные мастерские», — пояснил он.

По словам эксперта, украинская сторона намеренно милитаризирует гражданскую застройку, размещая цеха по восстановлению бронетехники и склады боеприпасов буквально за станками действующих или заброшенных заводов. Именно этим объясняется точечная работа ВС РФ по индустриальным кварталам Краматорска и Славянска.

Данные с мест подтверждают, что удалось серьезно нарушить топливную логистику ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил aif.ru, что армия РФ нанесла ощутимый ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре, а в зоне поражения оказался Краматорский НПЗ. Пылающие резервуары оставили без горючего технику на важном участке фронта.

Официальная сводка Министерства обороны РФ подтвердила ликвидацию целого ряда знаковых военных целей в этих районах. Согласно заявлению ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего и логистическому центру, используемым ВСУ.

Особо отмечается, что в ходе операции был успешно атакован цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения, а также площадки подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Помимо промышленных мощностей, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников — всего, по данным Минобороны, поражения зафиксированы в 148 районах.