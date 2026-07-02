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Диетолог Поляков назвал единственный полезный вид сосисок и сарделек

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что покупные сосиски и сардельки лучше не есть вообще.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие сосиски и сардельки не навредят человеку.

Специалист при этом отметил, что от покупных продуктов данного вида лучше отказаться вовсе.

«Что касается пользы сосисок и сарделек. Если делаются домашние продукты из обычного фарша, в которые добавляются обычные соль, перец, лук и другие специи, а после для всего этого используют натуральную кишку, то в целом это будет неплохой продукт. Такие сосиски и сардельки можно сравнить с котлетой», — пояснил эксперт.

Ранее Поляков сказал, как часто можно употреблять в пищу котлеты. По его словам, натуральные котлеты можно есть хоть каждый день.

При этом врач добавил, что от употребления полуфабрикатов лучше воздержаться.