Диетолог Поляков назвал единственный полезный вид сосисок и сарделек

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие сосиски и сардельки не навредят человеку.
Специалист при этом отметил, что от покупных продуктов данного вида лучше отказаться вовсе.
«Что касается пользы сосисок и сарделек. Если делаются домашние продукты из обычного фарша, в которые добавляются обычные соль, перец, лук и другие специи, а после для всего этого используют натуральную кишку, то в целом это будет неплохой продукт. Такие сосиски и сардельки можно сравнить с котлетой», — пояснил эксперт.
Ранее Поляков сказал, как часто можно употреблять в пищу котлеты. По его словам, натуральные котлеты можно есть хоть каждый день.
При этом врач добавил, что от употребления полуфабрикатов лучше воздержаться.