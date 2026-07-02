Диетолог Поляков назвал единственный полезный вид сосисок и сарделек

«Что касается пользы сосисок и сарделек. Если делаются домашние продукты из обычного фарша, в которые добавляются обычные соль, перец, лук и другие специи, а после для всего этого используют натуральную кишку, то в целом это будет неплохой продукт. Такие сосиски и сардельки можно сравнить с котлетой», — пояснил эксперт.