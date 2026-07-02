Из Омска стали отменять рейсы до Сочи

Кроме того, на более позднее время перенесено время вылета трех бортов до Москвы. Так, предварительно до 7:30 задержан первый за текущие сутки рейс по данному маршруту. В 7:40, вместо 6:30, может состояться второй. Наиболее продолжительное ожидание у пассажиров, собиравшихся вылетать в столицу в 5:50 — его перенесли на 9:00.