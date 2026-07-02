Из Омска стали отменять рейсы до Сочи

Один из двух рейсов из Омска в Сочи, запланированных на четверг, 2 июля 2026 года, отменен, следует из данных онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 7:30.
Собственно, не состоится рейс авиакомпании «Икар», намеченный на 8:45. Вместе с тем, по указанному направлению должен отправиться борт авиакомпании «Россия»: на момент публикации он задержан на несколько часов и предварительно стартует в 11:25 (вместо «плановых» 7:10). Напомним, с наступлением лета 2026 года по данному «курортному» направлению фиксируются регулярные многочасовые задержки.
Кроме того, на более позднее время перенесено время вылета трех бортов до Москвы. Так, предварительно до 7:30 задержан первый за текущие сутки рейс по данному маршруту. В 7:40, вместо 6:30, может состояться второй. Наиболее продолжительное ожидание у пассажиров, собиравшихся вылетать в столицу в 5:50 — его перенесли на 9:00.
Также на онлайн-табло воздушной гавани отражены данные о 45-минутной задержке самолета до Санкт-Петербурга, который может стартовать в 10:10.